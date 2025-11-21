В Подмосковье почти 700 тыс. жителей проверили репродуктивное здоровье

Бесплатная репродуктивная диспансеризация доступна жителям региона в возрасте от 18 до 49 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти бесплатную репродуктивную диспансеризацию. С начала 2025 года ее прошли около 700 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Репродуктивную диспансеризацию особенно важно пройти тем, кто планирует пополнение в семье. Сделать это можно бесплатно - по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диагностику прошли почти 700 тыс. жителей региона", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что бесплатная репродуктивная диспансеризация доступна жителям региона в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти комплексное обследование можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Отмечается, что в ходе обследования женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, при необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.