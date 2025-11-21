Долина не пришла в суд по делу лишивших ее квартиры мошенников

Заседание началось без нее

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Певица Лариса Долина не пришла в судебное заседание на прения сторон по делу обвиняемых в мошенничестве, убедивших ее продать квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

Заседание по прениям сторон началось с 30-минутным опозданием из-за сложностей работы конвоя. Все четверо подсудимых доставлены в зал заседания. Потерпевшая Долина не явилась, заседание началось в ее отсутствие.

В ходе прений представитель гособвинения запросит сроки наказания подсудимым. Свое отношение к возможному наказанию выскажет и защита. После этого судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал так называемым дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций.

Как стало известно в суде, Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы, в том числе за разбой и вымогательство.