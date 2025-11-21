В аэропорту Ижевска сняли ограничения
07:38
обновлено 07:59
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Ижевск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Также в регионе отменили сигнал беспилотной опасности, сообщил председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.