В аэропорту Ижевска сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Ижевск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Также в регионе отменили сигнал беспилотной опасности, сообщил председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.