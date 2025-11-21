В России хотят расширить запрет рыболовства на Каспии

Предлагается сделать дополнительные районы, которые позволят рыбе лучше выживать

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Росрыболовство планирует запретить вылов рыбы в дополнительных зонах Каспийского моря, чтобы защитить идущих на нерест особей и способствовать росту популяции промысловых видов. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе заседания Волго-Каспийского научно-промыслового совета Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (ВКНПС).

"Будем, наверное, не увеличивать, а введем дополнительные районы, запретные для промысла", - ответил он на вопрос о том, как планируется изменить границы Волжского предустевого запретного пространства.

Соколов пояснил, что Каспийское море быстро мелеет, особенно в последние годы. А значит, границы побережья, с учетом которых ранее вводились ограничения на вылов, уже не актуальны: они находятся далеко на суше.

"Районы, которые изначально предполагались для защиты рыбных запасов, когда [рыба] концентрируется перед устьями рек, чтобы войти и пойти на нерест, - сейчас эти районы находятся фактически на земле. И предлагается сделать дополнительные районы, которые позволят рыбе лучше выживать, избежать повышенного пресса от вылова и дать лучше потомств", - уточнил он.

Ранее в Росрыболовстве сообщали, что осенью планируется представить схему нового Волжского предустьевого запретного пространства, созданного для защиты различных видов рыбы в преднерестовом, нерестовом и предзимовальном состояниях. Для этого проводились комплексные исследования с участием рыбопромышленных организаций. Работа проводится по предложению Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, который рекомендовал изменить границу пространства для более эффективного сохранения рыбных запасов в условиях обмеления Каспийского моря.