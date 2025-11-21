Число многодетных семей в России выросло с начала года на 8,5%

Показатель составил 3,9 млн

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Число многодетных семей в России с начала 2025 года выросло на 8,5% и составило 3,9 млн. Об этом на Красноярском демографическом форуме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Если мы посмотрим на динамику с начала года, то мы увидим, что число многодетных семей увеличилось на 8,5%. То есть сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей", - сообщил он. По его словам, также растет число детей, воспитывающихся в многодетных семьях. По итогам 10 месяцев 2025 года число таких детей составляет 9,2 млн, с приростом почти на 300 тысяч.

Красноярский демографический форум проходит 21 ноября при поддержке Минтруда России. Участие в нем принимают около 600 экспертов из разных регионов России. Основной темой обсуждения станет демографическая политика России до 2036 года.