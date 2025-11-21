В Новой Москве полицейские в частном доме нашли крупный арсенал

Для подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили крупный арсенал оружия в частном доме в Новой Москве, подозреваемый задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В Москве пресечена деятельность злоумышленника, хранившего в частном доме настоящий арсенал. Совместными усилиями Главного управления уголовного розыска МВД России, управления уголовного розыска московского главка и отдела МВД России "Щербинский" задержан 46-летний москвич", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли в его доме боевое оружие - автомат Калашникова и пистолет-пулемет, а также боеприпасы - 33 патрона различного калибра. "Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие пригодно для стрельбы", - добавили в главке. Кроме того, изъяты пистолеты, карабины, револьверы, гранаты и более 1400 предметов, похожих на патроны. Все они направлены на дальнейшую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.