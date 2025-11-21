Эксперт Коротченко: взятие Купянска доказало миру, что инициатива в руках России

Военный аналитик отметил, что ВСУ не в состоянии повлиять на ход боевых действий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Освобождение Купянска доказало всему мировому сообществу, что инициатива в зоне СВО находится в руках России. Об этом ТАСС сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

"Со взятием под контроль Купянска и решением в ближайшее время судьбы окруженной группировки ВСУ, которой предстоит сдаться, либо она будет уничтожена, открываются новые возможности для дальнейшего наступления. И это критическим образом уже сейчас влияет на возможности противника в целом оказывать военное сопротивление", - сказал собеседник агентства.

По его словам, освобождение Купянска - это крупный успех с точки зрения восприятия специальной военной операции во всем мире.

"Задачи, которые поставил президент РФ, говорят о том, что стратегическая инициатива полностью находится в руках ВС России. Они наступают по всей линии боевого соприкосновения", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что ВСУ не в состоянии повлиять на ход боевых действий, а потеря Купянска лишила украинских военных снабжения на восточном берегу реки Оскол.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.