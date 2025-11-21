"Россети" обеспечили мощностью новый микрорайон в Сочи

Проект позволил увеличить пропускную способность сети 10 кВ и запитать новых потребителей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Филиал ПАО "Россети" - МЭС Юга - и дочерняя компания "Россети Кубань" реализовали совместный проект для электроснабжения строящегося жилого комплекса "Чайные холмы" в Сочи, в состав которого войдут восемь 15- и 16-этажных домов. Потребитель получит из сети 2 МВт мощности, говорится в сообщении компании.

"В резервных линейных ячейках 10 кВ магистральной подстанции 220 кВ, которая обеспечивает электроснабжение курортного поселка Дагомыс, установили новые трансформаторы тока номиналом 400/5 А. Новое оборудование произведено в России. Оно устойчиво к перепадам напряжения, компактней и надежней в эксплуатации, чем использовавшиеся ранее аналоги", - рассказали в компании.

"Россети" отметили, что проект позволил увеличить пропускную способность сети 10 кВ и запитать новых потребителей. При этом для присоединения ЖК энергетики дополнительно проложили более 1,1 км кабельных линий электропередачи.

Площадь нового микрорайона превысит 3 га, проектом предусматривается ввод порядка 1,3 тыс. квартир. Также на территории будут открыты детские и спортивные площадки, появится собственная прогулочная зона с освещением.

Группа "Россети" реализует и другие крупные проекты, нацеленные на развитие Сочи. Так, в октябре была введена в работу новая подстанция 110 кВ для электроснабжения туристической и дорожной инфраструктуры, в том числе строящегося скоростного обхода Адлера.

