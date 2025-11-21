Участники платформы РСВ создали проекты улучшения жизни на Запорожье

Выпускники президентской платформы работают со школьниками и студентами

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Участники президентской платформы "Россия - страна возможностей" при участии специалистов из Мастерской управления "Сенеж" создали проекты, направленные на развитие социальных лифтов в Запорожской области. Об этом журналистам рассказал директор обособленного подразделения президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница на региональном слете, который прошел в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Мелитополе.

"В этом году президентская платформа "Россия - страна возможностей" проводила специальную программу, которая состояла из 30 мероприятий по поиску и развитию лидеров общественного мнения. В ней приняло участие свыше 1 600 человек. Было четыре уровня отбора. Лучшими участниками стали 32 человека. И 20 из них прошли трехдневную образовательную программу в Мастерскую управления "Сенеж", где разработали проекты, нацеленные на развитие социальных лифтов в Запорожской области", - рассказал он журналистам.

Он подчеркнул, что участники серии мероприятий президентской платформы вместе с командой "Россия - страна возможностей" проводят мероприятия для жителей Запорожской области.

"Всего в этом году команда "Россия - страна возможностей" провела 120 мероприятий, участниками которых стали свыше 5 000 человек. И что самое важное, что выпускники президентской платформы активно включаются и вместе с нами организуют мероприятия и создают возможности для развития своих земляков. Они работают со школьниками, студентами, в рамках своих трудовых коллективов", - сказал Алексей Варяница.