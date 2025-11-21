В нескольких регионах ЦФО прогнозируют небольшие дожди на выходных

В частности, речь идет о Воронежской, Тверской, Тамбовской и Тульской областях

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде небольших дождей и мокрого снега в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 21-23 ноября, в том числе в Воронежской, Тверской, Тамбовской и Тульской областях. Об этом сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

"В субботу [ожидаются] осадки в виде дождя и мокрого снега, теплый фронт будет проходить в течение субботы, а вечером пройдет холодный фронт. В воскресенье, вероятно, без осадков, может быть, мы увидим солнце. Температура воздуха понизится до минус 5 градусов и сильно повышаться днем не будет", - рассказала ТАСС руководитель тверского центра по гидрометеорологии Татьяна Зимина.

В Тамбовской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя. В предстоящие выходные регион окажется в эпицентре антициклона, благодаря чему в субботу днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, ночью - до плюс 6 градусов. В Липецкой области на выходных также ожидаются небольшие дожди, в Брянской и Орловской областях - мокрый снег. Осадки в виде дождей на выходных пройдут и в Воронежской области, ночью температура воздуха не опустится ниже плюс 3 градусов, днем воздух может прогреться от плюс 12 до 15 градусов тепла.

По информации гидрометцентра Курской области, на выходных в регионе будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде дождя, которые сохранятся и днем, ночью температура воздуха может опустится до минус двух градусов. В Тульской области 21 ноября будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь, ночью преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в регионе ночью опустится от минус 5 до 0 градусов, днем поднимется до плюс 5 градусов. В Белгородской области будет преобладать облачная погода, ночью и днем пройдут небольшие дожди, местами туман, ночью термометр опустится до отметки плюс 5 градусов, днем поднимется до плюс 12 градусов.