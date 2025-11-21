Дорожные службы рядом с Байкалом перевели в режим повышенной готовности

По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 и 23 ноября ожидается ухудшение погоды

УЛАН-УДЭ, 21 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящей непогоды в ближайшие выходные дни рядом с озером Байкал - в Бурятии и Забайкальском крае. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"По сообщению Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 и 23 ноября ожидается ухудшение погоды: снег, усиление ветра до 18 м/с, поземок. Для обеспечения безопасного движения на федеральных трассах, подведомственным ФКУ Упрдор "Южный Байкал", все подрядные организации переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Наиболее опасные участки - горный перевал Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии, Омулевка и Барской Тарбагатайского района, местности Тещин язык и Дабан на территории соседнего Забайкальского края.

"По всей сети рассредоточено 83 единицы техники, все необходимые противогололедные материалы для работы заготовлены на базах хранения. 40 метопостов регулярно отслеживают состояние дорожного покрытия, количество выпавших осадков", - отметили в "Южном Байкале".

Там предупредили автомобилистов, что ожидаются сложные условия для дорожного движения, на трассах может образоваться наледь и снежные накаты. Ранее в Упрдор "Южный Байкал" сообщали, что трудности на трассах возникают, как правило, у большегрузных автомобилей из западных регионов России и из-за рубежа, водители которых не учитывают местную погоду.