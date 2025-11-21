В регионах Сибири объявили штормовые предупреждения

Особенно неблагоприятные погодные условия ожидаются в Томской области 23-24 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Штормовые предупреждения объявлены в нескольких регионах Сибири на выходные дни из-за усиления ветра и снегопада. Особенно неблагоприятные условия ожидаются в Томской области 23-24 ноября - прогнозируется ветер до 22 м/с с мокрым снегом и сильной гололедицей, сообщили в региональных управлениях по мониторингу окружающей среды.

По информации томского ЦГМС, днем 23 ноября и ночью 24 ноября ожидаются мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, на дорогах гололедица и снежные заносы, а также усиление ветра до 22 м/с. Горожан просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо закрепленных конструкций.

МЧС по Томской области выпустило оперативное предупреждение, в котором рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и исключить резкие маневры. Пешеходам рекомендуется аккуратно передвигаться по улицам и надевать одежду со светоотражающими элементами.

Согласно данным Гидрометцентра России, неблагоприятные погодные условия охватят весь Сибирский федеральный округ. В Кемеровской области с 22 по 24 ноября ожидается снег и мокрый снег, местами сильный, метели, гололедные явления, ветер 9-14 м/с с порывами до 23 м/с. В Алтайском крае и Республике Алтай 22-24 ноября прогнозируется усиление ветра до 24 м/с с осадками и метелями. В высокогорных районах Республики Алтай 24 ноября ожидается ветер с порывами до 28 м/с, сильные осадки и гололед.

В Новосибирской области в выходные ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. В воскресенье местами прогнозируются снегопады, метели и гололед. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области с 22 по 24 ноября ожидаются осадки разной интенсивности с усилением ветра до 12-17 м/с, на дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

О погоде на востоке и юге Сибири

В Иркутской области, Красноярском крае, Туве и Хакасии с 22 по 24 ноября, по данным мониторинга окружающей среды, прогнозируется сильный ветер до 20 м/с, снег и метели, на дорогах гололедица и снежный накат.