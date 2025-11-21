На участке Ленинградского шоссе в Москве закрывали движение транспорта

Движение было ограничено по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрывали на Ленинградском шоссе в Москве в сторону области и участке МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Ленинградском шоссе по направлению в область. Движение ограничено по 3 полосам на внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе", - говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили об открытии движения.

"Движение открыто", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (14:40 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.