В Туркмении планируется открыть торговый дом Татарстана

Торговый оборот между страной и республикой в 2024 году составил около $35 млн

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 21 ноября. /ТАСС/. Татарстан планирует открыть свой торговый дом в Туркмении. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

"В ходе двусторонней встречи наш представитель Торгового дома Татарстана высказал свое решение о том, чтобы открыть здесь торговый дом Татарстана для того, чтобы увеличить наши обороты [торговли]", - сказал он в ходе 10-го заседания совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое прошло в пятницу в Ашхабаде.

Коробченко сообщил, что торговый оборот между Туркменией и Татарстаном в 2024 году составил около $35 млн. В этом году он рассчитывает, что показатель вырастет до $50 млн.