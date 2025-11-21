В "Читай-городе" объяснили отсутствие "Оно" Кинга в магазинах

Это связано с отзывом тиража "для актуализации вопроса по маркировке", сообщили в пресс-службе сети

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Роман "Оно" Стивена Кинга не представлен в магазинах сети "Читай-город - Буквоед" из-за временного отзыва тиража издательством. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

Накануне СМИ сообщили, что книгу на русском языке почти невозможно обнаружить в Ozon и Wildberries, хотя издания на английском все еще можно найти. Также роман оказался в дефиците в книжных магазинах. В Новосибирске, в частности, произведение якобы убрали с полок "в один день по предписанию".

"На данный момент книга Стивена Кинга "Оно" временно не представлена в объединенной розничной "Читай-город - Буквоед". По сообщению пресс-службы издательства АСТ: тираж на время отозван из продажи для актуализации вопроса по маркировке продукции", - рассказали в пресс-службе.

В четверг в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) ТАСС это объяснили тем, что данная продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки.

"Оно" - роман американского писателя Стивена Кинга, написанный в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году издательством Viking Press. В произведении затрагиваются важные для Кинга темы: власть памяти, сила объединенной группы и влияние детских психологических травм на взрослую жизнь. Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей и способным принять любой физический облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв (часто принимает облик клоуна Пеннивайза). Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев (1958 год), а другой - их взрослой жизни (1985 год).