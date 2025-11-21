Комитет семей воинов Отечества помог более 570 тыс. человек за три года

Глава КСВО Юлия Белехова подчеркнула, что с момента создания комитета по всей России и Абхазии было открыто порядка 89 штабов организации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 570 тыс. обращений в Комитет семей воинов Отечества (КСВО) были решены за три года существования организации. Об этом заявила руководитель комитета Юлия Белехова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов трехлетней работы комитета.

"Посмотрите на цифру - 570 тысяч различных обращений: информационных, серьезно-юридических. Это 570 тысяч человек, которые нам поверили, и мы их не обманули. И мы рады, что этот поток растет, потому что мы понимаем, что люди обращаются туда, где действительно помогают, где отвечают", - сказала она.

Кроме того, Белехова подчеркнула, что с момента создания комитета по всей России и Абхазии было открыто порядка 89 штабов организации, а также собрано и направлено более чем 62 тыс. тонн гуманитарной помощи.

"Мы сегодня делаем все для того, чтобы помогать, приближать победу, которая точно будет и будет только за нами", - добавила она.

Комитет семей воинов Отечества создан 23 ноября 2022 года, о чем было объявлено на встрече президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих 26 ноября 2022 года. Решение о поддержке семей военных было принято на площадке форума "Сообщество", который ежегодно проводит Общественная палата РФ.