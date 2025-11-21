На Ставрополье к концу года улучшат водоснабжение для 36 тыс. человек

Капитальный ремонт начат при поддержке федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт изношенного участка Светлоградского группового водопровода проведут на Ставрополье до конца 2025 года. Замена пятикилометрового участка, где зафиксированы сотни порывов, позволит улучшить водоснабжение 36 тыс. жителей 12 населенных пунктов, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Светлоградский групповой водопровод обеспечивает водой жителей Светлограда и еще 11 населенных пунктов в Петровском округе. За полвека эксплуатации он сильно износился и остро нуждался в капитальном ремонте. Приступили к капитальному ремонту изношенного участка протяженностью более 5 км от села Благодатное до Светлограда. За последние два года здесь произошло больше 370 порывов, то есть перебои с водой возникали буквально через день. <…> Работы планируем завершить до конца года", - написал он.

Капитальный ремонт начат при поддержке федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Специалисты заменят старую асбестоцементную трубу на современные высокопрочные полиэтиленовые трубы большого диаметра.

"Обновленная магистраль позволит существенно улучшить водоснабжение для более чем 36 тыс. ставропольцев и забыть о перебоях и авариях. Еще одна задача для специалистов, которые реализуют этот проект, - минимизировать неудобства для местных жителей. Договорились, что отключение воды при ремонте водовода будет только в самом финале - при переключении на новую линию", - отметил Владимиров.

Модернизация водоснабжения

Глава Ставрополья отметил, что обновление коммунальной инфраструктуры в регионе будет продолжено. Регион относится к засушливым территориям, летом часть округов испытывают нехватку воды и вопрос остается актуальным. На прямую линию губернатора края в ноябре 2025 года поступали вопросы, касающиеся водоснабжения. Как сообщил в телеграм-канале министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин, сообщения поступили из Шпаковского и Предгорного округов.

В Предгорном округе Ставрополья, который входит в состав курортного региона Кавказских Минеральных Вод, реализуется один из самых крупных проектов в сфере водоснабжения в регионе. С 2023 года там ведут строительство межпоселкового водовода протяженностью 36 км.

"Проект сложный, но очень долгожданный. Он позволит привести качественную воду в дома жителей не только села Этока, но и села Юца, Садового, Привольного, поселка Песковский, а также хуторов Тамбукан и Новая Пролетарка. Завершить работы планируется к концу 2026 года", - написал Рябикин, отметив, что министерство ведет анализ всех поступающих сообщений по поводу проблем с водоснабжением.