В Тюменской области завершился ремонт восьми участков инженерных сетей

Капремонт позволит улучшить качество коммунальных услуг почти для 6 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт на восьми участках инженерных сетей общей протяженностью 9,7 км завершился в Тюменской области, что позволит улучшить качество коммунальных услуг почти для 6 тыс. человек. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

"Из 8 введенных участков в Тюменской области 7 - это сети теплоснабжения общей протяженностью 4,3 км в Тюмени. Кроме того, проведен капитальный ремонт 5,4 км водопроводных сетей в Бердюжском округе. Благодаря выполненным работам на этих объектах качество коммунальных услуг улучшилось для порядка 6 тыс. человек", - привели в сообщении слова генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина.

Ремонт был выполнен по программе модернизации коммунальной инфраструктуры и при финансовой поддержке Фонда развития территорий. Программа действует с 2023 года, за время ее действия было запущено более 112 км инженерных сетей, а также реконструирован резервуар чистой воды насосной станции 3-го подъема в Ишиме и две котельные в Тюмени. Глава региона Александр Моор отметил, что федеральная поддержка программ по модернизации коммунальной инфраструктуры имеет важное значение для повышения качества жизни людей и промышленного развития региона.