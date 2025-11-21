Власти Адыгеи начнут в 2026 году строительство инфраструктуры парка "Дегуакская поляна"

"Дегуакская поляна" станет второй крупной инвестиционной площадкой региона в сфере туризма после проекта "Лаго-Наки"

МАЙКОП, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют начать строительство инфраструктуры создаваемого туристическо-рекреационного парка "Дегуакская поляна" в следующем году. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, подводя итоги своего участия в совещании с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым по предварительным итогам реализации индивидуальных программ соцэкономразвития регионов.

"В будущем году нас ждет новый важный проект - начало строительства инфраструктуры для туристско-рекреационного парка "Дегуакская поляна": продолжим работать с максимальной отдачей, используя собственные ресурсы и поддержку федерального центра для достижения целей по технологическому суверенитету страны и развитию Адыгеи", - сказал Кумпилов.

Ранее в региональном министерстве экономического развития и торговли ТАСС сообщали, что инвестиции в инфраструктуру возводимого в предгорье парка в рамках индивидуальной программы соцэкономразвития до 2030 года составят 825 млн рублей. Регион дополнительно планирует привлечь свыше 1,2 млрд рублей внебюджетных инвестиций. "Дегуакская поляна" станет второй крупной инвестиционной площадкой региона в сфере туризма после проекта "Лаго-Наки".

Как ожидается, парк будет представлять собой этноаул, где туристы смогут комфортно разместиться и познакомиться с национальным колоритом. На территории предполагается возведение адыгских подворий, мест для ярмарки и сувениров, ремесленных мастерских, кафе с национальной кухней, туристского информационного центра.