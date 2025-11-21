В НАО заработает теле- и радиовещание на национальном языке в 2026 году

По словам губернатора региона Ирины Гехт, национальным языком владеет всего 19% населения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Национальное вещание на ненецком языке на региональных теле- и радиоканалах заработает в Ненецком автономном округе (НАО) в 2026 году. Об этом сообщила губернатор региона Ирина Гехт.

"В преддверии года единства народов России, объявленного президентом, мы должны серьезно обновить государственные программы и мероприятия в сфере национальной политики. С 2026 года заработает национальное вещание на ненецком языке, чего не было в округе уже многие годы, на региональных теле- и радиоканалах, а также будет увеличен выпуск таких материалов в печатных СМИ округа", — сказала она на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации "Об особенностях реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации".

Гехт отметила, что сейчас в НАО всего 19% населения владеет национальным языком. "Сегодня, оснащая детские сады интерактивными комплексами, мы делаем их на двух языках для того, чтобы хотя бы минимальный уровень знаний родного языка был у детей уже <...> с начальной школы и детсадовского образования, независимо даже от национальности, к которой они относятся", — добавила она.

Кроме того, глава региона отметила, что в НАО ведут особую подготовку к празднованию Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации, который пройдет 30 апреля 2026 года, и к Дню языков народов России, который будет отмечаться 8 сентября 2026 года.

Также Гехт напомнила, что в октябре в НАО была введена должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера. "К должности и к работе он приступит с января 2026 года. Эта практика уже есть и в Ханты-Мансийском [автономном] округе, и в Ямало-Ненецком, и это как раз в том числе и подтверждение значимости коренных малочисленных народов", — подчеркнула она.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год годом единства народов России.