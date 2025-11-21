В Музее Победы состоится Церемония награждения победителей конкурса "СМИротворец"

Церемония пройдет вечером 25 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба конкурса "СМИротворец"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей ХVII Всероссийского конкурса "СМИротворец" состоится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 ноября. Об этом сообщили организаторы конкурса.

"Церемония награждения победителей пройдет вечером 25 ноября в Зале Полководцев - это парадный, самый красивый, светлый и торжественный зал Музея Победы. Музей принимает конкурс "СМИротворец" уже во второй раз. Перед началом церемонии финалисты конкурса смогут познакомиться с масштабной мультимедийной экспозицией "Путь к Победе", для них будет организована экскурсия по постоянной выставке "Подвиг народа", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, церемония награждения будет транслироваться на канале "Национальный акцент" в соцсети "ВКонтакте" и на портале "Культура.РФ".

Отмечается, что в ходе церемонии награждения победителей пройдет "яркое этническое шоу". "В этот вечер праздничное настроение лауреатам и гостям церемонии обеспечат зажигательная русская хип-хоп группа "Коленкоръ", мордовская этно-фолк-группа "Мерема" с традиционными мокшанскими и эрзянскими песнями, дагестанский хореографический коллектив "Рассвет" и ансамбль "Владимирские рожечники", ведущий свою историю с конца XIX века", - рассказали организаторы.

Как сообщалось ранее, участниками "СМИротворца" в этом году стало рекордные 1 450 СМИ и блогов из всех федеральных округов. В свою очередь, в финал конкурса "СМИротворец-2025" вышли 35 СМИ и блогов из 25 регионов страны, вошедших в шорт-лист.

О конкурсе

Конкурс "СМИротворец-2025" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

ТАСС - генеральный партнер конкурса.