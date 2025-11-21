В Карелии запланировали более 50 мероприятий к 800-летию крещения карелов

В частности, речь идет о строительстве и реставрации храмов, создании духовно-просветительских центров и культурных объектов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 50 крупных мероприятий пройдет в рамках празднования 800-летия крещения карелов в 2027 году. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Празднование 800-летия крещения карелов в России запланировано на 2027 год, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Властям регионов и местному самоуправлению рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздника. Основные мероприятия пройдут в Карелии.

"Совместно с федеральным центром мы ведем большую работу по подготовке к празднованию в 2027 году 800-летия крещения карелов. Предусмотрено более 50 крупных мероприятий. Это строительство и реставрация храмов, создание духовно-просветительских центров, культурных объектов, выпуск монументального издания книги "Православие в Карелии", - сказал он на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации "Об особенностях реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации".

Говоря о вызовах национальной политики региона, Парфенчиков отметил, что одним из них является "желание распространить на территории республики религиозные идеи и практики, не относящиеся к традиционным религиям России". Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на активизацию в приграничных с Финляндией районах деятельности неправославных христианских религиозных организаций, и отметил, что для противодействия этому в Карелии идет усиление информационной кампании, создающей положительную повестку дня в СМИ, в том числе на национальных языках.