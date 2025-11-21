В Грозном открылась языковая школа для 90 слушателей стран Персидского залива

Участников проекта ждет насыщенная образовательная программа, литературные викторины, мастер-классы и культурные экскурсии

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Языковая школа "Русский без границ" открылась в Грозном для 90 слушателей из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Омана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Чеченского государственного педагогического университета.

"В программе принимают участие 90 слушателей из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Омана. Основная цель проекта - продвижение русского языка и культуры за рубежом, укрепление международного образовательного сотрудничества и развитие межкультурного диалога. Торжественное открытие школы состоялось в гостинице The Local в Грозном", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что участников проекта ждет насыщенная образовательная программа, литературные викторины, мастер-классы и культурные экскурсии.

"Мы рады приветствовать вас в нашей языковой школе. Русский язык открывает огромные возможности для профессионального и личностного роста. Уверен, что этот проект станет важным шагом в укреплении дружбы между нашими странами и поможет вам глубже понять богатство русской культуры", - отметил ректор на открытии школы.

Вторая часть культурно-просветительской программы пройдет с 27 по 29 ноября в Москве в формате посещения исторического парка "Россия - моя история". Отмечается, что осенняя языковая школа "Русский без границ" предоставляет уникальную возможность для практического применения русского языка в разнообразных культурных и образовательных контекстах, расширяет кругозор участников и способствует развитию межкультурного диалога.