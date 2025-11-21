Австралия запретит Twitch для лиц младше 16 лет

Список платформ, доступ к которым планируется запретить подросткам, включает в себя также Snapchat, TikTok, X, YouTube

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Австралийское правительство приняло решение о включении стриминговой платформы Twitch в число платформ, которые подпадают под закон о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

"Наш <...> закон просто направлен на то, чтобы предоставить австралийским детям отсрочку от навязчивого воздействия [подобных] платформ", - заявил представитель главы Министерства связи Аника Уэллс.

По информации ABC, список платформ, доступ к которым планируется запретить подросткам младше 16 лет, включает в себя Facebook, Instagram, Threads (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta), Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick, а также с недавнего времени Twitch.

Австралийский парламент одобрил предложенный правительством закон, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей, в ноябре 2024 года. В соответствии с документом, в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, будут внесены поправки, которые запретят доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Ограничения вступят в силу 10 декабря. После этого власти Австралии потребуют от технологических компаний и руководства социальных сетей принять меры по контролю возраста пользователей. В случае нарушения положений нового законодательства им будет грозить штраф в размере до $32,5 млн.