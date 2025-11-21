В Каракасе открылся форум по противодействию информационным войнам

РФ и Венесуэла собрались на мероприятии, чтобы дать ответ на информационный вызов современности, который становится все более опасным для человечества, сказал посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров

КАРАКАС, 21 ноября. /ТАСС/. Российско-венесуэльский форум "Новая цифровая эпоха, фейк-ньюс и когнитивная война" открылся в Каракасе.

"Министерство информации и связи Венесуэлы проводит сегодня в Каракасе крайне актуальный форум "Новая цифровая эпоха, фейк-ньюс и когнитивная война", - сказал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

Российский дипломат указал на как никогда высокую ответственность средств массовой информации за публикации, учитывая, что в эпоху развития современных технологий, искусственного интеллекта, коммуникационных и компьютерных технологий становится сложнее отличить реальность от так называемых фейков.

"Мы видим, что фейками в открытую грешат западные средства массовой информации и были свидетелями скандала, когда одно из ведущих западных информационных агентств по сути дела признало, что фальсифицировало слова одного из ведущих мировых лидеров", - напомнил Мелик-Багдасаров. Он подчеркнул, что "если это происходит с средствами массовой информации с мировым именем, то что можно ожидать о воздействии на умы человечества социальных сетей и малоизвестных СМИ".

Россия и Венесуэла собрались на этом форуме для того, чтобы дать ответ на информационный вызов современности, который становится все более опасным для человечества, сказал Мелик-Багдасаров. Он считает, что массовая дезинформация последних лет наносит колоссальный ущерб не только человеческому развитию, но и международным политическим и экономическим связям.

"Вместе с нашими стратегическими венесуэльскими партнерами, мы должны поставить надежный щит на пути мутного, грязного информационного потока, которым с нами пытаются воевать недобросовестные западные элиты", - подчеркнул посол. Он выразил уверенность в том, что "сегодняшняя встреча, в которой принял участие русский философ Александр Дугин, станет глубоким ответом на информационные вызовы". Дугин в ходе выступления на форуме особое внимание уделил переходу от однополярного к многополярному миропорядку.