Юрист Чанышев предупредил о штрафе за выброшенный из окна окурок

Штраф за такое правонарушение составляет от 2 до 5 тыс. рублей, сообщил эксперт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей может грозить за выброшенную из окна непотушенную сигарету. Об этом ТАСС рассказал юрист Тимур Чанышев.

"Ответственность действительно предусмотрена. Если окурок создает угрозу пожара или приводит к повреждению чужого имущества, применяется ст. 20.4 или 7.17 КоАП РФ. Штраф обычно составляет от 2 до 5 тысяч рублей", - сказал он.

Чанышев добавил, что человек может быть привлечен к ответственности при подтверждении факта правонарушения. Это может быть фото, видео или свидетельские показания.