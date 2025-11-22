Главу района в Дагестане, заключившего контракт с Минобороны, отправили в отставку

За это проголосовали 43 депутата

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев, заключивший ранее контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, отправлен в отставку. Соответствующее решение приняли депутаты местного собрания, сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"Основанием для вынесения вопроса о удалении главы муниципального района "Буйнакский район" Уллубия Ханмурзаева в отставку стало заключение им контракта о пребывании на специальной военной операции. Кроме того, утверждалось, что на протяжении трех и более месяцев он не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения", - говорится в сообщении.

За его отставку проголосовали 43 депутата.

Как отметили в районной администрации, перед голосованием Ханмурзаев выступил перед депутатами, объяснив свою позицию.

О желании заключить контракт с Минобороны Ханмурзаев сообщал в своем Telegram-канале в мае 2025 года. "Решение об участии в специальной военной операции - это не спонтанный порыв. Еще во время службы в Следственном комитете я подавал рапорт о готовности нести службу на новых территориях. Однако судьба распорядилась иначе, и я был направлен на гражданскую работу в администрацию Буйнакского района", - написал он.