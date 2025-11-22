МВД отмечает резкое сокращение случаев мошенничества в автостраховании

Было расследовано 101 преступление, что на 45,4% меньше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-центре ведомства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Почти 80 фактов мошенничества в сфере автострахования совершено в России за девять месяцев, что на 67% меньше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

"За девять месяцев текущего года на территории РФ совершено 77 (-67,0%) фактов мошенничества в сфере автострахования", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что расследовано 101 преступление, это на 45,4% меньше, чем в 2024 году. Раскрываемость таких преступлений составила более 90%. Это на 12% больше, чем с января по сентябрь 2024 года.

По данным МВД, наиболее актуальны следующие мошеннические схемы с полисом ОСАГО: подделка даты в документе, продажа электронного полиса ОСАГО в офисах, продажа поддельных, украденных или неоплаченных полисов, повторные выплаты, инсценировка угона или ДТП.