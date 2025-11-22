Герою РФ Кабанову присвоили звание почетного гражданина Магаданской области

Он получил его посмертно

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Звание "Почетный гражданин Магаданской области" присвоено уроженцу Магаданской области Герою России Ивану Кабанову посмертно. Об этом сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Постановление о присвоении звания было единогласно принято депутатами на заседании Магаданской областной думы.

"Герою России Ивану Кабанову присвоено звание "Почетный гражданин Магаданской области" (посмертно), - говорится в сообщении. - Ходатайство о присвоении почетного звания внес губернатор Магаданской области Сергей Носов. Ранее кандидатура Ивана Кабанова была рассмотрена комиссией по присвоению почетного звания, а затем - комитетом Магаданской областной думы по социальной политике".

Кабанов родился 22 октября 1996 года в поселке Ола. Учился в гимназии №13 города Магадана, далее поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ). В декабре 2018 года был направлен на службу в 80-ю отдельную мотострелковую бригаду (арктическую), где начал службу в должности командира мотострелкового взвода. С 22 мая 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Награжден медалью "За отвагу".

15 октября 2022 года на херсонском направлении в ходе ожесточенного боя Кабанов дважды вызвал огонь на себя, лично уничтожил танк и боевую машину пехоты противника, организовал сопротивление прорыву врага, возглавил группу из 10 бойцов в рукопашной схватке и погиб, защищая позиции. Указом президента Российской Федерации от 11 февраля 2023 года ему посмертно присвоено звание Героя РФ.