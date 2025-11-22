На Чукотке ожидаются ветер до 28 м/с и метель

Такую погоду прогнозируют в районе Певека

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Чукотскому АО, в районе Певека 23 ноября ожидают порывы ветра 23-28 м/с и метель.

"По данным Чукотского УГМС, днем 23 ноября в районе Певека прогнозируются порывы ветра 23-28 м/с, метель. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле Главного управления МЧС России по Чукотскому АО", - говорится в сообщении.

Певек - самый северный город России, в нем проживает свыше 3 тыс. человек.