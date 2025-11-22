В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, местами гололедица и температура до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 2-4 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер северо-западный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от 1 до плюс 6 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.