Роспотребнадзор попросили рассказать о мерах против инфошарлатанов

Особый вред наносят те, кто воздействует на родителей несовершеннолетних с тяжелыми заболеваниями, отметил член комитета по науке СФ и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Член комитета по науке СФ и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов подготовил запрос в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, какие меры разработаны для защиты россиян от распространения инфошарлатанами псевдонаучной информации и опасных практик. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

"Сегодня тревогу вызывает активность так называемых энергетических наставников, целителей, гадалок и других инфошарлатанов, которые через социальные сети вовлекают людей в сомнительные практики, которые наносят урон кошельку и психологическому состоянию людей. Подготовил запрос в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, какие меры предпринимаются для защиты населения от распространения псевдонаучной информации и опасных практик", - сообщил Гибатдинов.

По его словам, особый вред наносят те из приведенных категорий, кто воздействует на людей с тяжелыми заболеваниями, в том числе на родителей несовершеннолетних с подтвержденными заболеваниями. Подобные практики вводят людей в заблуждение, влияют на психическое и физическое здоровье, подталкивают к финансовым потерям и формируют зависимость от псевдонаучных методов воздействия на жизнь, добавил сенатор.

Гибатдинов также считает необходимым провести мониторинг подобных случаев и составить перечень профилактических программ, которые помогут развивать информационную гигиену у населения, а также разработать перечень мер воздействия при обнаружении случаев вовлечения людей в деятельность сомнительных организаций.