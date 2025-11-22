Соловьев заявил, что Зеленский и Ермак отписались друг от друга в Instagram

Теперь стоит ждать удаления переписок и "пьяных звонков" по ночам, пошутил журналист

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отписались друг от друга в социальной сети Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.

"Ермак и Зеленский отписались друг от друга в "Инстаграме". Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в 3 часа ночи", - написал он в Telegram-канале.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация, что Ермак может фигурировать на пленках, снятых в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", несколько депутатов также призвали отправить Ермака в отставку. Однако Зеленский отказался его уволить.