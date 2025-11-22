В ОНФ прокомментировали ограничение продажи алкоголя в подмосковных дворах

Руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова отметила, что это поможет снизить уровень шума и число конфликтов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новые ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов, помогут снизить уровень шума и число конфликтов. Такое мнение ТАСС высказала руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.

Депутаты Мособлдумы 20 ноября приняли закон, по которому с 1 марта 2026 года продажа алкоголя в точках общепита, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов, будет разрешена только два часа в день - с 13:00 до 15:00.

По словам Поздняковой, жалобы на работу таких заведений начали массово поступать несколько лет назад - и в Народный фронт, и на прямую линию президента. Жители жаловались на круглосуточный шум, драки, крики, нецензурную брань и порчу оборудования на придомовых территориях. "В этом контексте новые ограничения в Подмосковье являются логичным и последовательным решением, которое может привести к порядку на придомовых территориях", - отметила она.

Позднякова напомнила, что часть владельцев небольших магазинов и заведений обходила действующие ограничения на продажу алкоголя, оформляя торговые точки как заведения общепита. "Фактически магазины получали статус кафе, а при продаже алкоголя вскрывали бутылки, которые покупатели уносили с собой", - сказала она.

Даже если внутри таких заведений поддерживались тишина и порядок, проблемы возникали снаружи, не в зоне ответственности предпринимателей. "Для наведения порядка практически всегда требовалось вмешательство полиции", - добавила эксперт.

Она отметила, что регионы по-разному регулируют продажу алкоголя в жилых домах. В одних субъектах действует запрет на работу заведений общепита с небольшими залами - менее 50 или 80 кв. м, в других полностью запрещена розничная продажа алкоголя в нежилых помещениях жилых домов.