В РФ могут ввести SMS-предупреждение о телефонном разговоре с мошенником

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Внедрение SMS-сообщений, предупреждающих россиян о том, что они возможно ведут телефонный разговор с мошенником, обсуждается в рамках готовящегося второго пакета законопроектов, направленных на борьбу с киберпреступностью. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Сейчас готовится законопроект - кибербез 2.0 так называемый, в котором также будет отражено большое количество инициатив по противодействию киберпреступникам. <…> Что мы обсуждаем: блокировку фишинговых сайтов, которые сейчас есть, без решения суда, внедрение систем предупреждающих SMS: когда разговариваешь с мошенником, тебе приходит SMS о том, что, вероятно, <…> звонок, который вам поступил, происходит от мошенника, будьте осторожны", - сказал он.

Сенатор отметил, что специалисты по кибербезопасности в России совместно с психологами анализируют цепочки и алгоритмы мошеннических действий и стараются внедрить механизм, который мог бы на любом этапе отсекать гражданина от мошеннических схем.