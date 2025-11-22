В Москве детская смертность в ДТП сократилась на 55%

Количество аварий с участием подростков уменьшилось на 18%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы изучили данные об авариях с января по октябрь 2025 года, в которых пострадали дети. Как сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов, количество ДТП с участием детей уменьшилось на 18%, а число погибших - на 55%.

"Количество ДТП с детьми и подростками до 18 лет в Москве за 10 месяцев 2025 года сократилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число погибших в авариях снизилось на 55%. Это результат слаженной работы ЦОДД и Госавтоинспекции", - сказал Ликсутов.

По его словам, дорожные кураторы ЦОДД ежегодно продумывают и внедряют проекты по улучшению условий движения на улицах и дорогах столицы. Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля круглосуточно следят за дорогами. В Москве постоянно обновляются комплексы фотовидеофиксации, благодаря которым аварийность снижается до 30%.