В Башкирии ограничили проезд грузовиков по трем участкам дорог из-за непогоды

УФА, 22 ноября. /ТАСС/. Движение грузовиков и пассажирского транспорта ограничили на трех участках дорог в Белорецком и Архангельском районах в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.

"Введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на нескольких участках дорог регионального значения в Белорецком и Архангельском районах Республики Башкортостан. <….> Причина: неблагоприятные погодные условия (ледяной дождь, гололедица, ухудшение видимости)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, с 10:30 мск проезд запретили на участках с 67-го по 205-й км дороги Уфа - Инзер - Белорецк, с 223-го по 249-й км дороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск, а также с 1-го по 24-й км дороги Белорецк - Учалы - Миасс.

Снять ограничения планируется в 14:00 мск. Время может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.