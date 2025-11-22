В бункерах Беломорска создадут музейную экспозицию за счет средств гранта

Проект посвящен истории Карельского фронта

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 ноября. /ТАСС/. Проект по созданию интерактивной музейной экспозиции в бункерах Беломорска стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В нем расскажут малоизвестные факты о героической обороне Севера в период Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в Национальном музее Карелии.

Проект посвящен истории Карельского фронта, самого протяженного из всех фронтов Великой Отечественной войны. В центре внимания будут не только военные события, но и трудовые подвиги мирных жителей и повседневная реальность тех лет.

"По итогам первого конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив в число трех победивших проектных заявок от Республики Карелия вошел проект "Глубина памяти. Бункеры Беломорска". <...> В рамках проекта планируется создание интерактивных музейных экспозиций в двух бункерах (газобомбоубежищах) военного времени в городе Беломорске, которые позволят посетителям узнать новые или малоизвестные факты о героической обороне Севера, о человеческом мужестве и самоотверженности, проявленных в годы войны, дадут возможность "погрузиться в историю", понять и почувствовать, в каких сложных условиях людям приходилось сражаться на фронте и трудиться в тылу", - сказано в сообщении.

Помимо основной экспозиции, в рамках проекта запланировано создание передвижной выставки, которая будет работать в учреждениях культуры и образования в других районах республики, а также проведение разнообразных просветительских мероприятий. Они должны по-новому рассказать молодому поколению о событиях войны на территории Карелии.

"Особое внимание в проекте будет уделено привлечению подростков и молодежи к сбору воспоминаний местных жителей, к изучению истории своей семьи, города или поселка в годы войны, что будет способствовать формированию у них личного отношения к событиям 1941-1945 годов и поможет сделать историю той, уже далекой, войны ближе и понятнее", - добавили в музее.

Проект будет реализован Фондом развития творческих индустрий и культурного туризма в партнерстве с Национальным музеем Карелии и его филиалом - Музеем Карельского фронта в Беломорске.

Музей в Беломорске был открыт в сентябре 2020 года в историческом здании, где в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Карельского фронта. Он появился по инициативе государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелии.

Спустя несколько лет власти республики сообщили, что в качестве дополнительных площадок планируется использовать военные бункеры, расположенные на территории учреждения. По мнению историков, они служили бомбоубежищами и были построены в начале 1940-х годов. В одном бункере предположительно был штаб и узел связи, в другом - санчасть. Их реконструкцию планировали завершить в 2025 году.