Здунов: результаты работы Госсовета направлены на улучшение качества жизни россиян

Глава Мордовии пояснил, что каждая из 22 профильных комиссий Госсовета, отвечающая за одно из направлений социально-экономического развития России, является авторитетной экспертной площадкой, на которой взаимодействуют представители власти, общественных объединений, науки и бизнеса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Все результаты работы Государственного совета с федеральными и региональными органами власти направлены на улучшение качества жизни граждан России, создание комфортных условий в населенных пунктах страны. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья", глава Мордовии Артем Здунов.

"Результаты работы Госсовета в сотрудничестве с другими органами власти можно увидеть наглядно - все они направлены на человека, на создание комфортных условий для жизни в городе и на селе. Это строительство важных социальных объектов, масштабные программы капремонта образовательных организаций, обновление школьных автобусов и общественного транспорта и многое другое", - сказал он.

Здунов отметил при этом, что за годы своей работы Госсовет стал "мощной совещательной площадкой, где тесно взаимодействуют представители различных ветвей и уровней власти". "Это эффективный инструмент участия губернаторов в федеральной повестке, это обмен лучшими региональными практиками, это оперативная отработка проблемных вопросов на общефедеральном уровне", - считает председатель комиссии по направлению "Семья".

Он также пояснил, что каждая из 22 профильных комиссий Госсовета, отвечающая за одно из направлений социально-экономического развития России, является авторитетной экспертной площадкой, на которой взаимодействуют представители власти, общественных объединений, науки и бизнеса. "Это знания, опыт, это такая сила, которая способна решить любую проблему", - добавил Здунов.

Инструмент государственного совета был создан еще в XIX веке, при этом в современном виде госсовет был создан в 2000 году. 22 ноября 2000 года состоялось первое его заседание, посвященное стратегии развития государства до 2010 года. Площадка нужна для предметного обсуждения стратегии развития государства.

Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.