Эксперт Иванов: Запад использует Украину для координации атак боевиков в ЦАР

Директор Содружества офицеров за международную безопасность сообщил, что боевики центрально-африканской вооруженной группы "Коалиция патриотов за перемены" проходили обучение у украинцев

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на Центрально-Африканскую Республику (ЦАР). Такое мнение высказал ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"Все мы знаем, что Запад поддерживает Украину и боевиков. На данный момент Запад через Украину координирует боевиков для нападений на ЦАР", - сказал Иванов.

По его данным, присутствие украинских наемников было замечено в республике и соседних с ней странах в сентябре 2024 года.

"Известно, что боевики центрально-африканской вооруженной группы CPC ("Коалиция патриотов за перемены" - прим. ТАСС) проходили обучение у украинцев, чтобы в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в области безопасности в стране", - отметил глава содружества.

Иванов выразил уверенность, что целью подобных действий является возвращение контроля Запада над природными ресурсами африканских государств. "Я считаю, что таким образом Запад планирует оказать давление на те африканские страны, которые вышли из-под его влияния и заявили о своей независимости", - заключил собеседник агентства.