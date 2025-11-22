В США умер первый заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5

Риск заражения вирусом для населения остается минимальным, подчеркнули в департаменте Министерства здравоохранения США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. В США умер первый человек, ранее заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5. Об этом сообщил департамент Министерства здравоохранения США в штате Вашингтон.

По его информации, умерший житель округа Грейс-Харбор был пожилым человеком и имел хронические заболевания. Он находился на лечении в больнице округа Кинг с начала ноября, после того как лаборатория клинической вирусологии Медицинского университета Вашингтона идентифицировала вирус как H5N5.

В департаменте подчеркнули, что, несмотря на смертельный случай, риск заражения вирусом для населения остается минимальным. Среди контактировавших с пациентом людей также не было выявлено случаев заражения.

Отмечается, что у умершего пациента во дворе содержалась стая домашних птиц. Тестирование, проведенное Министерством здравоохранения, выявило вирус птичьего гриппа в среде обитания стаи, что делает наиболее вероятным источником заражения для данного пациента контакт с домашней птицей, говорится в публикации.

В последние три года ученые начали фиксировать стремительное распространение птичьего гриппа по большому числу популяций морских животных и птиц, обитающих на территории Северной и Южной Америки, а также Антарктики. Так, за последние два года экологи выявили несколько мощных вспышек птичьего гриппа среди альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фолклендских островов и Южной Георгии, а за минувший год в США эпизоды распространения новых штаммов H5N1 неоднократно фиксировались на молочных фермах и птицефабриках.