В Башкирии сняли ограничения проезда на трех участках дорог

Движение было ограничено из-за ледяного дождя, гололедицы и ухудшения видимости

Редакция сайта ТАСС

УФА, 22 ноября. /ТАСС/. Движение грузовиков и пассажирского транспорта восстановили на участках дорог в Республике Башкортостан, где ранее ввели ограничения из-за непогоды. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

"С 15:00 (13:00 мск) снято ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения", - говорится в сообщении.

Проезд восстановлен на участках с 67-го по 205-й км дороги Уфа - Инзер - Белорецк, с 223-го по 249-й км дороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск, а также с 1-го по 24-й км дороги Белорецк - Учалы - Миасс. Движение там было ранее ограничено из-за ледяного дождя, гололедицы и ухудшения видимости.