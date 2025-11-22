Чернышенко и Кравцов наградили победителей Всероссийской олимпиады по ИИ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов наградили победителей Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту в конгресс-центре МГТУ им. Н. Э. Баумана.

"Я не знаю ни одной другой такой страны, где президент лично бы уделял внимание теме искусственного интеллекта. Да еще при этом демонстрировал глубокое понимание технологии и погружался в это. <…> Для того, чтобы мы были лидерами в технологическом суверенитете, вам, конечно, предстоит еще много поработать", - обратился Чернышенко к участникам церемонии награждения.

В беседе со школьниками, вице-премьер напомнил о необходимости заниматься спортом и не забывать про зарядку.

Глава Мипросвещения также принял участие в награждении. Он поздравил 62 победителей, а также выразил слова благодарности партнерам олимпиады.

Проведение Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту предусмотрено в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", нацеленного на продвижение и внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы жизни страны.

Всероссийскую олимпиаду по ИИ юбилейный, пятый год подряд проводит Минпросвещения России при активной поддержке правительства Российской Федерации. В 2025 году более 50 тыс. школьников из всех 89 регионов России зарегистрировались на мероприятия олимпиады, что является абсолютным рекордом.