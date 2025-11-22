В Адыгее завершили капремонт защитной дамбы протяженностью более 1 км

Средства на берегоукрепление были выделены по линии Росводресурсов в рамках федерального проекта

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили капитальный ремонт защитной дамбы на левом берегу реки Лабы в селе Натырбово Кошехабльского района Адыгеи. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Завершился капитальный ремонт дамбы, работы начались в прошлом году, протяженность аварийного участка составила 1,13 км", - пояснил Кумпилов. Он отметил, что средства на берегоукрепление были выделены по линии Росводресурсов в рамках федерального проекта. Специалисты полностью восстановили тело поврежденного участка дамбы, восстановили откосы и покрыли гребень дамбы гравийно-песчаной смесью. "Капитально отремонтированный участок соединили с существующей дамбой выше и ниже по течению реки", - продолжил Кумпилов в своем официальном канале в МАХ. Таким образом, подчеркнул глава региона, теперь снята угроза подтопления на площади более 5 тыс. га, где проживают 1,7 тыс. человек.

Кумпилов напомнил, что защита территорий от паводков - одно из значимых направлений в работе региональных и местных властей. "Планово ведем расчистку русел рек и берегоукрепление, ликвидируем или передаем в муниципальную собственность бесхозные гидротехнические сооружения", - заметил Кумпилов. Он также добавил, что власти стремятся "действовать на перспективу, прогнозировать и своевременно устранять проблемные участки, не допуская чтобы от стихии пострадали жители".