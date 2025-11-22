Сотрудники информагентств Африки посетили Академию Штиглица

Для журналистов сотрудники Академии составили программу при поддержке международной ассоциации GATINGO

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники информагентств из 10 стран Африки посетили Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица в рамках пресс-тура "ТАСС-Африка: путь дружбы", передает корреспондент ТАСС.

Для журналистов сотрудники Академии составили целую программу при поддержке международной ассоциации GATINGO, которая продвигает культурные связи Африки и России. Визит в вуз начался с посещения выставки графических работ "Диалог культур: сказки двух континентов". Выставку организовал Русский дом в столице ЦАР - городе Банги - и GATINGO. На экспозиции были представлены работы о фольклоре двух стран авторства специалистов академии и художников ЦАР. "Эта выставка показывает одну из линий того, как мы взаимодействуем с разными африканскими странами", - сказала руководитель культурно-образовательного центра академии Александра Павловская, обращаясь к гостям.

После просмотра экспозиции и экскурсии по залам Музея прикладного искусства в здании академии африканских журналистов в сопровождении сотрудников ТАСС пригласили на подведение итогов промежуточного этапа конкурса на тему картины "Додо" 1625 года. В мероприятии по видеосвязи выступила посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова. "Мы все понимаем, как нам важны связи с Африкой", - отметила дипломат, указав, что Россия накапливает и охраняет мировое культурное наследие.

Как заявила ректор вуза Анна Кислицина, вот уже несколько лет академия вместе с GATINGO "прокладывает мосты дружбы между Африкой и Россией". Ассоциация помогает академии "привлекать художников из Африки", добавила она. Также перед африканскими гостями выступила представитель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. По ее словам, Африка "становится одним из приоритетов сотрудничества" для администрации. "Наш город открыт для предложений и новых проектов", - сказала она, обращаясь к гостям.

Сотрудники африканских агентств по завершении речи смогли проголосовать за понравившуюся работу - всего были выбраны две, которые получили приз зрительских симпатий.

После завершения мероприятия группа проследовала на выставку монументально-декоративного искусства в стенах Академии, где смогла ознакомиться с работами специалистов, которые учились в вузе.

В конце визита для участников пресс-тура сотрудники Академии провели презентацию и рассказали о ключевых направлениях подготовки для студентов. Также на мероприятии выступил оперативный директор GATINGO, уроженец Камеруна Флориан Ив, который отметил, что "вместе с Россией [Африка] может организовать много [проектов], чего не смогла сделать Европа".

О пресс-туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС-Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В пресс-туре принимают участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, ДРК, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посещают ключевые достопримечательности, музеи и университеты, а также беседуют с представителями вузов, СМИ и власти.