В КБР молодые люди из 17 регионов участвуют в форуме "Династии героев"

Конкурсный отбор показал высокий интерес к проекту, сообщил глава республики Казбек Коков

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 молодых людей из 17 российских регионов участвуют в форуме "Династии героев", который проходит в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"В Кабардино-Балкарии проходит профориентационный форум "Династии героев". Если в первом сезоне мы охватили семь регионов, то сегодня география проекта расширилась до 17 субъектов РФ. Конкурсный отбор показал высокий интерес к проекту - на участие в нем подано более пяти тыс. заявок из разных регионов страны. По результатам были определены 200 финалистов - ребят в возрасте от 14 до 17 лет", - рассказал Коков в своем Telegram-канале.

Проект "Династии героев" по поручению главы республики реализуется в Кабардино-Балкарии второй год подряд. Его задача - помочь детям участников и ветеранов специальной военной операции определиться с профессией и суметь реализовать себя в ней.

В рамках форума - образовательная программа, ключевыми элементами которой стали развитие надпрофессиональных компетенций, профориентационные лекции и встречи с экспертами. Также проходят образовательные игры и мастер-классы, разработка социальных проектов и система персонального наставничества.

"Особое внимание уделено индивидуальной работе с участниками. За каждым подростком закреплен наставник, который поможет определить профессиональные интересы и выстроить собственную траекторию развития. Участников программы ждут выезды на ведущие предприятия, в организации и учреждения нашего региона. Руководители органов власти, представители правоохранительных структур и образовательных учреждений выступят в роли наставников для ребят и помогут им в профессиональном становлении", - добавил Коков.