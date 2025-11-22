В Курске открыли памятник святителю Луке Крымскому

Автором бюста стал художник-монументалист, член-корреспондент Российской академии художеств Филипп Москвитин

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Памятник святителю Луке Крымскому, известному в мире как хирург Валентин Войно-Ясенецкий, открыли в Курске в день 30-летия первой канонизации. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Символ милосердия, служения и веры: сегодня на территории Курской областной больницы, в день 30-летия первой канонизации, вместе с Митрополитом Курским и Рыльским Германом открыли бюст исповеднику, истинному подвижнику, врачу от Бога Святителю Луке Крымскому", - сообщил глава региона.

По словам Хинштейна, идея установить бюст и присвоить имя Святителя Луки главному медицинскому учреждению Курской области принадлежит коллективу областной больницы. Автором бюста является художник-монументалист, член-корреспондент Российской академии художеств Филипп Москвитин.

"Выдающийся хирург, целитель, ученый: его имя неразрывно связано с курской землей. Именно у нас, тогда еще в Фатежском уезде (в Верхнем Любаже и Фатеже), молодой земский врач Валентин Войно-Ясенецкий делал свои первые шаги в медицине, приближаясь к открытиям, которые позже перевернут мировую хирургию", - отметил губернатор.

Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877-1961) был одним из известнейших в Российской империи хирургов. В 1923 году он принял монашество и сан епископа, а с 1942 года до своей смерти в 1961 году был архиепископом Красноярским и Енисейским, Тамбовским и Мичуринским, Симферопольским и Крымским. Святитель Лука оперировал раненых во время русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.