Въезд в Россию с начала года ограничили для более 160 тыс. иностранцев

В МВД сообщили, что число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из РФ, выросло в 2,5 раза

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД ограничили въезд в Россию с начала 2025 года более 160 тыс. иностранцев. Об этом сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.

"В 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из нашей страны. На 17% увеличилось число аннулированных разрешений на время проживания, видов на жительство по различным основаниям. Также мы видим, что на 14% возросло количество проведенных нами внеплановых проверок юридических лиц. При этом результативность составила более 85% <...>. Ограничен въезд на территорию более 160 тыс. [иностранцев]", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".

Гасак добавил, что в 2025 году таких проверок по нарушению миграционного законодательства проведено более 200 тыс., порядка 90% из них прошли на ключевых объектах массового пребывания иностранцев - это стройки, рынки, торговые центры, предприятия сферы услуг, жилой сектор, в том числе хостелы и мини-гостиницы. "[Примерно] на 30% увеличилось число задокументированных правонарушений режима въезда и пребывания", - добавил он.

Представитель ведомства подчеркнул, что правоохранительные органы внимательно отрабатывают все поступающие к ним обращения граждан о противоправных деяниях иностранцев.