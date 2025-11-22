В России на 22% выросло число преступлений по подделке документов мигрантов

Проводить экзамены и выдавать сертификаты иностранцам могут только уполномоченные на это государственные учреждения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число выявленных преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или сбытом документов для мигрантов, выросло на 22%. Об этом сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.

"На 22% увеличилось число выявленных преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или сбытом миграционных документов", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".

Проводить экзамены и выдавать сертификаты иностранцам могут только уполномоченные на это государственные учреждения, включенные в установленный перечень.