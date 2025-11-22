Луганский казачий округ стал частью Всевеликого войска Донского

Решение было объявлено на XXXI отчетном Войсковом круге

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Луганский казачий округ официально принят в состав Всевеликого войска Донского, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

"Произошло знаковое для Луганщины событие, укрепляющее казачье братство и историческую преемственность. Луганский казачий округ официально принят в состав Всевеликого войска Донского. Это судьбоносное для казачества решение было объявлено на XXXI отчетном Войсковом круге", - написал Пасечник.

Он добавил, что от республики на собрании выступил атаман Луганского округа донских казаков Владимир Полуполтинных. Руководитель республики отметил вклад казачества в сохранение наследия предков и воспитание молодежи, а вступление в состав Всевеликого войска Донского назвал закономерным и символичным.

"Уверен, на Войсковом круге собрались истинные единомышленники, чья преданность Родине доказана делом. Наши казаки - пример служения Отечеству: они отстаивают интересы России на передовой, охраняют рубежи и правопорядок", - заключил глава ЛНР.

В сентябре Администрация главы ЛНР сообщила о внесении 10 казачьих обществ региона в госреестр. О регистрации первого из них - Станицы Луганский Каменный Брод - сообщили в августе. Полуполтинных отмечал, что регистрация стала возможной в рамках реализации указа президента России о стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года.